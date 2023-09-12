Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Константинова
Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно