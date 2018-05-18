Орлова Виктория Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Виктория Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.2018

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2018

Отец: Орлов Алексей Владимирович

Мать: Орлова Светлана Павловна

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