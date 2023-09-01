Явкин Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явкин Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1984 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1962

Отец: Явкин Иван Тимофеевич

Мать: Явкина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Явкина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1984

Сын: Явкин Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Явкина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
30.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Явкина Елена Николаевна

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