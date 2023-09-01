Явкин Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1962
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1962
Отец: Явкин Иван Тимофеевич
Мать: Явкина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Явкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1984
Мать ребёнка: Явкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Явкина Елена Николаевна
Сызрань