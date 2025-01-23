Казаков Василий
Место рождения
Дата рождения14.01.1898
Дата смерти29.09.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1938
Сын: Казаков Владимир
Мать ребёнка: (Не Известна) ?
Рождение ребёнка
05.09.1941
Дочь: Скоробогатова (Казакова) Зоя
Мать ребёнка: (Не Известна) ?
Рождение ребёнка
23.09.1943
Сын: Казаков Иннокентий
Мать ребёнка: (Не Известна) ?
Смерть
29.09.1971
Пос. Братская протока. (Остров)
Дед заболел сразу после похорон моего отца ( т.е его зятя) и умер на 9 день после его смерти.