Казаков Василий 14.01.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Василий

Казаков Василий

avatar

Место рождения

Уян, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

14.01.1898

Дата смерти

29.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Уян, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.03.1938

Сын: Казаков Владимир

Мать ребёнка: (Не Известна) ?

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.09.1941

Дочь: Скоробогатова (Казакова) Зоя

Мать ребёнка: (Не Известна) ?

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.09.1943

Сын: Казаков Иннокентий

Мать ребёнка: (Не Известна) ?

Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
29.09.1971
Пос. Братская протока. (Остров)
Дед заболел сразу после похорон моего отца ( т.е его зятя) и умер на 9 день после его смерти.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.