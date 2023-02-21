Матохина Евдокия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Матохин Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Матохин Ефим Софронович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матохина Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Матохин Ефим Софронович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матохина Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Матохин Ефим Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно