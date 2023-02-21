Матохина Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Евдокия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Матохин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Матохин Ефим Софронович

Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матохина Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Матохин Ефим Софронович

Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матохина Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Матохин Ефим Софронович

Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Ефим Софронович

Смерть
Неизвестно