Еременко Валерий
Место рождения
Дата рождения05.04.1955
Дата смерти02.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1955
Отец: Еременко Гавриил
Мать: Еременко Анна
Бракосочетание
11.10.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.04.2021
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно