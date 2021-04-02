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Еременко Валерий

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Место рождения

Конезаводский, Марьяновский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

05.04.1955

Дата смерти

02.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1955

Отец: Еременко Гавриил

Мать: Еременко Анна

Конезаводский, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
11.10.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
03.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
02.04.2021
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Конезаводский, Марьяновский муниципальный район, Омская область
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