Кислицын Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1925
Дата смерти04.02.1992
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925
Рождение ребёнка
07.02.1954
Дочь: Балахонцева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Валентина Степановна
Тырышкино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1992