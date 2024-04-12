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Кислицын Иван Яковлевич

Место рождения

Падерино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

17.12.1925

Дата смерти

04.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925

Отец: Кислицын Яков Васильевич

Мать: Кислицына Парасковья Васильевна

Падерино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.02.1954

Дочь: Балахонцева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Валентина Степановна

Тырышкино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Валентина Степановна

Смерть
04.02.1992
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