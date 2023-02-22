Денисов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Анфуса

Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Анфуса

Рождение ребёнка
01.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Анфуса

Смерть
Неизвестно