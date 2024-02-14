Мангасарова Манушак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мангасаров Армик
Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мангасарова) Анна
Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мангасаров Рафик
Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мангасаров Рантик
Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович
Рождение ребёнка
09.12.1932
Сын: Мангасаров Альберт
Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович
Смерть
Неизвестно