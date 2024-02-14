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Мангасарова Манушак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мангасаров Армик

Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мангасарова) Анна

Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мангасаров Рафик

Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мангасаров Рантик

Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович

Рождение ребёнка
09.12.1932

Сын: Мангасаров Альберт

Отец ребёнка: Мангасаров Арам Христофорович

Смерть
Неизвестно

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