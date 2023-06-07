Щетинкина Нелля Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинкина Нелля Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1940

Дата смерти

02.12.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1973

Дочь: Щетинкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Щетинкин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинкин Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинкин Александр Сергеевич

Смерть
02.12.1920
Рождение
07.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана