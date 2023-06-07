Щетинкина Нелля Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1940
Дата смерти02.12.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1973
Дочь: Щетинкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Щетинкин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинкин Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1920
Рождение
07.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана