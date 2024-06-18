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Насонова Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Насонов Никифор Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Ефимия Никифоровна

Отец ребёнка: Насонов Никифор Агафонович

Рождение ребёнка
19.08.1899

Дочь: Ерёмина (Насонова) Наталия Никифоровна

Отец ребёнка: Насонов Никифор Агафонович

Лаптева, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1903

Сын: Насонов Лаврентий Никифорович

Отец ребёнка: Насонов Никифор Агафонович

Лаптева, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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