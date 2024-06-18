Насонова Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Насонов Никифор Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Ефимия Никифоровна
Отец ребёнка: Насонов Никифор Агафонович
Рождение ребёнка
19.08.1899
Дочь: Ерёмина (Насонова) Наталия Никифоровна
Отец ребёнка: Насонов Никифор Агафонович
Рождение ребёнка
18.08.1903
Сын: Насонов Лаврентий Никифорович
Отец ребёнка: Насонов Никифор Агафонович
Смерть
Неизвестно