Щербакова Анна Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Бочкарев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Бочкарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1942
Дочь: Бочкарева Галина Петровна
Отец ребёнка: Бочкарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкарева Тамара Петровна
Отец ребёнка: Бочкарев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно