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Щербакова Анна Парамоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Бочкарев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Бочкарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1942

Дочь: Бочкарева Галина Петровна

Отец ребёнка: Бочкарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкарева Тамара Петровна

Отец ребёнка: Бочкарев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно