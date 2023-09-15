Усачева (Шумилина) Анна Викторовна
Место рождения
Дата рождения03.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1982
Место жительства
До 2006
с 2006 живет в п. Вольгинский Петушинский район Владимирская обл.
Бракосочетание
07.06.2008
Вольгинский, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.10.2009
Дочь: Усачева София Дмитриевна
Отец ребёнка: Усачев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
25.04.2014
Дочь: Усачева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Усачев Дмитрий Александрович