Усачева (Шумилина) Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева (Шумилина) Анна Викторовна

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Место рождения

Щигры, город Щигры, Курская область

Дата рождения

03.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1982

Отец: Шумилин Виктор Георгиевич

Мать: Шумилина Галина Александровна

Щигры, город Щигры, Курская область
Место жительства
До 2006
Щигры, город Щигры, Курская область
с 2006 живет в п. Вольгинский Петушинский район Владимирская обл.
Бракосочетание
07.06.2008

Муж: Усачев Дмитрий Александрович

Вольгинский, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.10.2009

Дочь: Усачева София Дмитриевна

Отец ребёнка: Усачев Дмитрий Александрович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.2014

Дочь: Усачева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Усачев Дмитрий Александрович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
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