Подымова Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова Дарья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Подымов Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подымов Игнат Яковлевич

Смерть
Неизвестно