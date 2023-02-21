Подымова Дарья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Подымов Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Подымов Игнат Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно