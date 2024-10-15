Громовик (Мещерякова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громовик (Мещерякова) Любовь Алексеевна

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Место рождения

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область

Дата рождения

02.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1948

Отец: Мещеряков Алексей Иванович

Мать: Мещерякова (Карева (Даньшова)) Наталья Егоровна

Бракосочетание
01.05.1967

Муж: Громовик Николай Петорович

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Ленкина (Громовик) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Громовик Николай Петорович

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.07.1975

Дочь: Громовик (Громовик) Татьяна I Николаевна

Отец ребёнка: Громовик Николай Петорович

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

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