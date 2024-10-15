Громовик (Мещерякова) Любовь Алексеевна
Место рожденияд. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Дата рождения02.06.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1948
Бракосочетание
01.05.1967
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Ленкина (Громовик) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Громовик Николай Петорович
Рождение ребёнка
03.07.1975
Дочь: Громовик (Громовик) Татьяна I Николаевна
Отец ребёнка: Громовик Николай Петорович