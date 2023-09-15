Heckert Bror Hjalmar Robert Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHeckert Bror Hjalmar Robert Германович

Heckert Bror Hjalmar Robert Германович

Место рождения

Oulu, Northern Ostrobothnia Finland

Дата рождения

13.12.1855

Дата смерти

29.07.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Oulu, Northern Ostrobothnia Finland
Бракосочетание
23.10.1883

Жена: Heckert Vera Theresia

Шведская евангелическо-лютеранская церковь Св. Екатерины
Рождение ребёнка
13.12.1886

Сын: Хеккерт Георгий Яльмарович

Мать ребёнка: Heckert Vera Theresia

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.07.1922
Похороны
Неизвестно
Hietaniemen vanha
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close