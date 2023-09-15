Heckert Bror Hjalmar Robert Германович
Место рожденияOulu, Northern Ostrobothnia Finland
Дата рождения13.12.1855
Дата смерти29.07.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Oulu, Northern Ostrobothnia Finland
Бракосочетание
23.10.1883
Жена: Heckert Vera Theresia
Шведская евангелическо-лютеранская церковь Св. Екатерины
Рождение ребёнка
13.12.1886
Сын: Хеккерт Георгий Яльмарович
Мать ребёнка: Heckert Vera Theresia
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.07.1922
Похороны
Неизвестно
Hietaniemen vanha