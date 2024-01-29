Рева Евдакия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рева Евдакия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Новопольцева (Рева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рева Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Рева Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Рева Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рева Иван Иванович

Отец ребёнка: Рева Иван

Рождение ребёнка
27.09.1954

Сын: Рева Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рева Иван

Смерть
Неизвестно

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