Рева Евдакия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Новопольцева (Рева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рева Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Рева Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Рева Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рева Иван Иванович
Отец ребёнка: Рева Иван
Рождение ребёнка
27.09.1954
Сын: Рева Сергей Иванович
Отец ребёнка: Рева Иван
Смерть
Неизвестно