Маковей Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковей Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1981

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1981

Отец: Маковей Владимир Мефодиевич

Мать: Маковей Клара Петровна

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