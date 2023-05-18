Васильев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1907
Сын: Васильев Николай
Мать ребёнка: Васильева Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гредяева (васильева) Анна
Мать ребёнка: Васильева Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно