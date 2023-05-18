Васильев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1907

Сын: Васильев Николай

Мать ребёнка: Васильева Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гредяева (васильева) Анна

Мать ребёнка: Васильева Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно