(Шубина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шубина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горковенко Иван Кузьмич

Мать: Горковенко Елена Романовна