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(Шубина) Александра
(Шубина) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Горковенко Иван Кузьмич
Мать
Горковенко (Шубина) Елена Романовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Горковенко Иван Кузьмич
Мать:
Горковенко Елена Романовна
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