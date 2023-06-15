Гавдинова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
1965
Сын: Гуцаев Феликс Коммунрович
Отец ребёнка: Гуцаев Коммунар Еламурзаевич
Рождение ребёнка
1971
Сын: Гуцаев Валера Коммунарович
Отец ребёнка: Гуцаев Коммунар Еламурзаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Залина Коммунаровна
Отец ребёнка: Гуцаев Коммунар Еламурзаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002