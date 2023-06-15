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Гавдинова Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Гавдинов Василий Борисович

Мать: Цопанова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Гуцаев Феликс Коммунрович

Отец ребёнка: Гуцаев Коммунар Еламурзаевич

Рождение ребёнка
1971

Сын: Гуцаев Валера Коммунарович

Отец ребёнка: Гуцаев Коммунар Еламурзаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Залина Коммунаровна

Отец ребёнка: Гуцаев Коммунар Еламурзаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуцаев Коммунар Еламурзаевич

Смерть
2002