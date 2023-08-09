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Горчаков Иван Дмитриевич

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1861

Отец: Горчаков Дмитрий Васильевич

Мать: Горчакова Екатерина Михайловна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.05.1881

Жена: Горчакова Агриппина Семёновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Семёновна

Рождение ребёнка
?.06.1893

Сын: Горчаков Павел Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Семёновна

Смерть
Неизвестно