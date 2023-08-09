Горчаков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1861
Бракосочетание
24.05.1881
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Семёновна
Рождение ребёнка
?.06.1893
Мать ребёнка: Горчакова Агриппина Семёновна
Смерть
Неизвестно