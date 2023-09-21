Борхсениус (Лангкильде) Вальборг
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1887
Дата смерти24.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1908
Сын: Борхсениус Асгер
Отец ребёнка: Борхсениус Вернер Рудольф
Рождение ребёнка
30.08.1909
Дочь: Ингер
Отец ребёнка: Борхсениус Вернер Рудольф
Рождение ребёнка
25.05.1914
Сын: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Петер
Отец ребёнка: Борхсениус Вернер Рудольф
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1966