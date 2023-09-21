Борхсениус (Лангкильде) Вальборг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус (Лангкильде) Вальборг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1887

Дата смерти

24.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1908

Сын: Борхсениус Асгер

Отец ребёнка: Борхсениус Вернер Рудольф

Рождение ребёнка
30.08.1909

Дочь: Ингер

Отец ребёнка: Борхсениус Вернер Рудольф

Рождение ребёнка
25.05.1914

Сын: Борхсениус Йоханнес Вальдемар Петер

Отец ребёнка: Борхсениус Вернер Рудольф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Вернер Рудольф

Смерть
24.08.1966
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