Семёнов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1967

Дочь: Ермакова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Сухоручкина Валентина Павловна

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.06.1971

Дочь: Давыдова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Сухоручкина Валентина Павловна

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухоручкина Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Самоубийство