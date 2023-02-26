Семёнов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1967
Дочь: Ермакова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Сухоручкина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
04.06.1971
Дочь: Давыдова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Сухоручкина Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Самоубийство