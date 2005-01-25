Соловьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1949

Дочь: Агарищева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Соловьев Петр Максимович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Соловьев Василий Петрович

Отец ребёнка: Соловьев Петр Максимович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Соловьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Соловьев Петр Максимович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Соловьев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Соловьев Петр Максимович

Смерть
25.01.2005
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