Соловьева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Агарищева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Максимович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Соловьев Василий Петрович
Отец ребёнка: Соловьев Петр Максимович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Соловьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Соловьев Петр Максимович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Соловьев Петр Максимович
Смерть
25.01.2005