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Жданов Петр Дмитриевич

Место рождения

с.М.Даниловка Тамбовской обл.

Дата рождения

27.06.1908

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1908

Отец: Жданов Дмитрий Иванович

Мать: Жданова Мария Алексеевна

с.М.Даниловка Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
06.12.1928

Дочь: Нифанина Марья Петровна

Мать ребёнка: Жданов Анастасия Матвеевна

д.Верятино, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданов Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданов Анастасия Матвеевна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie60626306/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65174285/
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: погиб ВОВ
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