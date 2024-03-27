Жданов Петр Дмитриевич
Место рожденияс.М.Даниловка Тамбовской обл.
Дата рождения27.06.1908
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1908
Отец: Жданов Дмитрий Иванович
Мать: Жданова Мария Алексеевна
с.М.Даниловка Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
06.12.1928
Дочь: Нифанина Марья Петровна
Мать ребёнка: Жданов Анастасия Матвеевна
д.Верятино, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жданов Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жданов Анастасия Матвеевна
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie60626306/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65174285/
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: погиб ВОВ