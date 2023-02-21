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Юдин Виктор Семенович

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Место рождения

РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника

Дата рождения

14.08.1956

Дата смерти

28.07.1989

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1956

Отец: Юдин Семён Васильевич

Мать: Юдина Мария Захаровна

РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Рождение ребёнка
18.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Паника Оренбургского района
Рождение ребёнка
08.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Паника Оренбургского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

п. Пугачевский Оренбургского района
Смерть
28.07.1989
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Причина смерти: Несчастный случай (задавила машина)
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника