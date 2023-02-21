Юдин Виктор Семенович
Место рожденияРСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Дата рождения14.08.1956
Дата смерти28.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1956
Отец: Юдин Семён Васильевич
Мать: Юдина Мария Захаровна
РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Рождение ребёнка
18.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Паника Оренбургского района
Рождение ребёнка
08.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Паника Оренбургского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
п. Пугачевский Оренбургского района
Смерть
28.07.1989
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Причина смерти: Несчастный случай (задавила машина)
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника