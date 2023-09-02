- Мария Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 17.03.1815 ст.
Дата смерти16.03.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 17.03.1815 ст.
Отец: Епифан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Сын: - Иван Савельевич / Саввич
Отец ребёнка: - Савелий / Савва Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: - Никандр Савельевич / Саввич
Отец ребёнка: - Савелий / Савва Иванович
Смерть
16.03.1883 ст.
Крестьянская жена после 1-го брака в 67 лет (от опуха)
Похороны
18.03.1883 ст.
МК 56-13-40 стр.29-30 ( Умершие №-9ж )