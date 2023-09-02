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- Мария Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 17.03.1815 ст.

Дата смерти

16.03.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 17.03.1815 ст.

Отец: Епифан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1835 ст.

Муж: - Савелий / Савва Иванович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: - Иван Савельевич / Саввич

Отец ребёнка: - Савелий / Савва Иванович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: - Никандр Савельевич / Саввич

Отец ребёнка: - Савелий / Савва Иванович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
16.03.1883 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена после 1-го брака в 67 лет (от опуха)
Похороны
18.03.1883 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-40 стр.29-30 ( Умершие №-9ж )
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