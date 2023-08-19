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Фихтер Яков Владимирович

Место рождения

Деражня, Хмельницька область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Фихтер Владимир Яковлевич

Мать: Куренная Александра Ивановна

Деражня, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно