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Фихтер Яков Владимирович
Фихтер Яков Владимирович
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Место рождения
Деражня
, Хмельницька область
Дата рождения
1874
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фихтер Владимир Яковлевич
1851 г.р.
Мать
Куренная Александра Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Фихтер Владимир Яковлевич
Мать:
Куренная Александра Ивановна
Деражня
, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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