Пикмулова (Никитина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикмулова (Никитина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пикмулов Макар Михайлович

Малые Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикмулов Макар Михайлович

Смерть
Неизвестно