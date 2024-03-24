Бондина Нина (Шестакова) Леонидовна
Место рожденияПензенская область, г. Кузнецк
Дата рождения09.09.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1948
Пензенская область, г. Кузнецк
Бракосочетание
04.12.1970
Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
19.10.1971
Дочь: Бондина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бондин Александр Васильевич
Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
19.08.1978
Сын: Бондин Василий Александрович
Отец ребёнка: Бондин Александр Васильевич
Самарская область, г. Тольятти