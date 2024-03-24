Бондина Нина (Шестакова) Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондина Нина (Шестакова) Леонидовна

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Место рождения

Пензенская область, г. Кузнецк

Дата рождения

09.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1948

Отец: Шестаков Леонид Гаврилович

Мать: Шестакова Ксения Васильевна

Пензенская область, г. Кузнецк
Бракосочетание
04.12.1970

Муж: Бондин Александр Васильевич

Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
19.10.1971

Дочь: Бондина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бондин Александр Васильевич

Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
19.08.1978

Сын: Бондин Василий Александрович

Отец ребёнка: Бондин Александр Васильевич

Самарская область, г. Тольятти
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