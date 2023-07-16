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Пустовалов Владимир Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1906

Жена: Пустовалова Кузнецова Анна

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Пустовалов Степан Владимирович

Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Пустовалов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Пустовалова Надежка Владимировна

Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Загребнева Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Пустовалов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Умер от оспы
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Пустовалов Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Пустовалов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустовалова Кузнецова Анна

Смерть
Неизвестно