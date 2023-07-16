Пустовалов Владимир Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1906
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Пустовалов Степан Владимирович
Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Пустовалов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Пустовалова Надежка Владимировна
Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Загребнева Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Пустовалов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна
Умер от оспы
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Пустовалов Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Пустовалов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Пустовалова Кузнецова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно