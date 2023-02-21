Матрена Фетисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Фетисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марья Карнеева

Отец ребёнка: Карней Михайлов

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Прасковья Карнеева

Отец ребёнка: Карней Михайлов

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карней Михайлов

Смерть
Неизвестно