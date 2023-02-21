Матрена Фетисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марья Карнеева
Отец ребёнка: Карней Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Прасковья Карнеева
Отец ребёнка: Карней Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карней Михайлов
Смерть
Неизвестно