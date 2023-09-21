Крастелев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Крастелева Наталья Федоровна
Митрофановка, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1915
Дочь: Журавлева Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Крастелева Наталья Федоровна
Митрофановка, Томская область, Россия
Смерть
Неизвестно