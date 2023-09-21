Крастелев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крастелев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Крастелева Наталья Федоровна

Митрофановка, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1915

Дочь: Журавлева Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Крастелева Наталья Федоровна

Митрофановка, Томская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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