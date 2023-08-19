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Гаврюсев Александр Фёдорович

Место рождения

Починок, Надвинская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

24.10.1925

Дата смерти

20.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Надвинская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1949

Дочь: Гаврюсева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Гаврюсева Анна Фёдоровна

Вернебисово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1950

Сын: Гаврюсев Александр Александрович

Мать ребёнка: Гаврюсева Анна Фёдоровна

Вернебисово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврюсева Анна Фёдоровна

Вернебисово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврюсева Анна Фёдоровна

Смерть
20.01.1992
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Место захоронения деревня Троица Сафоновский район Смоленской области.