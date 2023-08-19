Гаврюсев Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения24.10.1925
Дата смерти20.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1949
Дочь: Гаврюсева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Гаврюсева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.04.1950
Сын: Гаврюсев Александр Александрович
Мать ребёнка: Гаврюсева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврюсева Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврюсева Анна Фёдоровна
Смерть
20.01.1992
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Место захоронения деревня Троица Сафоновский район Смоленской области.