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(Бравый) Малка
(Бравый) Малка
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бравый Самуил
1885 г.р.
Мать
Лейба
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бравый Самуил
Мать:
Лейба
Смерть
Неизвестно
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