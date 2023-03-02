(Бравый) Малка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бравый) Малка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бравый Самуил

Мать: Лейба

Смерть
Неизвестно