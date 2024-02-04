Нефёдов Валерий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Нефёдов Евгений Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефёдова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Нефёдова (Карасёва) Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефёдов Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Нефёдова (Карасёва) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно