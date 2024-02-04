Нефёдов Валерий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдов Валерий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Нефёдов Евгений Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефёдова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Нефёдова (Карасёва) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефёдов Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Нефёдова (Карасёва) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова (Карасёва) Раиса

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