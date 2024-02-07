Харитонова Светлана Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.?
Отец: Сапрыкин Егор
Мать: Сапрыкина Вера Захаровна
Рождение ребёнка
22.11.1987
Дочь: Хопонова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Харитонов Борис Александрович
Рождение ребёнка
17.09.?
Дочь: Харитонова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Харитонов Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Александр Борисович
Отец ребёнка: Харитонов Борис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно