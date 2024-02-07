Харитонова Светлана Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Светлана Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.?

Отец: Сапрыкин Егор

Мать: Сапрыкина Вера Захаровна

Рождение ребёнка
22.11.1987

Дочь: Хопонова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Харитонов Борис Александрович

Рождение ребёнка
17.09.?

Дочь: Харитонова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Харитонов Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Александр Борисович

Отец ребёнка: Харитонов Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Борис Александрович

Смерть
Неизвестно
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