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Сомова Маргарита Борисовна
Сомова Маргарита Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.1958
Пол
Женский
Отец
Сомов Борис Сергеевич
1927 г.р.
Мать
Сомова (Ильина) Александра Максимовна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1958
Отец:
Сомов Борис Сергеевич
Мать:
Сомова Александра Максимовна
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