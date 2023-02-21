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Сомова Маргарита Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1958

Отец: Сомов Борис Сергеевич

Мать: Сомова Александра Максимовна