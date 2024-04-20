Василий Никитин
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Василея Фокеева приемыш Василей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Прасковья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Прасковья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно