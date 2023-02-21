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Минаков Вячеслав Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1984

Отец: Минаков Андрей Евгеньевич

Мать: Минакова Татьяна Владимировна