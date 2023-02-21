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Минаков Вячеслав Андреевич
Минаков Вячеслав Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1984
Пол
Мужской
Отец
Минаков Андрей Евгеньевич
1960 г.р.
Мать
Минакова (Ильина) Татьяна Владимировна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1984
Отец:
Минаков Андрей Евгеньевич
Мать:
Минакова Татьяна Владимировна
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