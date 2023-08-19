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Тихонов Тиханов Михаил Иванович

Место рождения

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 30.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 30.10.1891

Отец: Тихонов Тиханов Иван Филиппов

Мать: Тихонова Тиханова Александра Спиридонова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Выписка из метрической книги Челябинской Свято-Троицкой церкви за 1891 год: Октябрь 30.31 Михаил Родители: Пермской губернии Екатеринбургского уезда Кыштымской волости ... запасный уинтер-офицер Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно