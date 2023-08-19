Тихонов Тиханов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 30.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 30.10.1891
Выписка из метрической книги Челябинской Свято-Троицкой церкви за 1891 год: Октябрь 30.31 Михаил Родители: Пермской губернии Екатеринбургского уезда Кыштымской волости ... запасный уинтер-офицер Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно