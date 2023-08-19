Пустовойтенко Харитон Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовойтенко Харитон Федосеевич

Место рождения

Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пустовойтенко Стефан Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Пустовойтенко Дмитрий Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Елена Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Пустовойтенко Пётр Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Между 1941 и 1950
Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1950
Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустовойтенко Константин Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно