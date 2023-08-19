Пустовойтенко Харитон Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Пустовойтенко Стефан Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Пустовойтенко Дмитрий Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Елена Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пустовойтенко Пётр Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Между 1941 и 1950
Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустовойтенко Константин Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно