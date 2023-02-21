Скулкова Ольга Степановна
Место рожденияАкмолинская обл., Кокчетавский р-н, село Марьевка
Дата рождения15.08.1910
Дата смерти10.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910
Отец: Скулков Степан Ильич
Мать: Скулкова Матрона
Акмолинская обл., Кокчетавский р-н, село Марьевка
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бурховецкий Николай Герасимович
Отец ребёнка: Бурховецкий Герасим Павлович
Бракосочетание
09.09.1939
Бракосочетание
09.09.1939
Рождение ребёнка
06.02.1940
Дочь: Бурховецкая Алла Герасимовна
Отец ребёнка: Бурховецкий Герасим Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1945
Дочь: Бурховецкая Валентина Герасимовна
Отец ребёнка: Бурховецкий Герасим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1983