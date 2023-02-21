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Скулкова Ольга Степановна

Место рождения

Акмолинская обл., Кокчетавский р-н, село Марьевка

Дата рождения

15.08.1910

Дата смерти

10.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1910

Отец: Скулков Степан Ильич

Мать: Скулкова Матрона

Акмолинская обл., Кокчетавский р-н, село Марьевка
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бурховецкий Николай Герасимович

Отец ребёнка: Бурховецкий Герасим Павлович

Бракосочетание
09.09.1939

Муж: Бурховецкий Герасим Павлович

Бракосочетание
09.09.1939

Муж: Бурховецкий Герасим Павлович

Рождение ребёнка
06.02.1940

Дочь: Бурховецкая Алла Герасимовна

Отец ребёнка: Бурховецкий Герасим Павлович

Рождение ребёнка
12.04.1945

Дочь: Бурховецкая Валентина Герасимовна

Отец ребёнка: Бурховецкий Герасим Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурховецкий Герасим Павлович

Смерть
10.09.1983