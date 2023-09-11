Сапунова Альбина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапунова Альбина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.2005

Сын: Сапунов Даниил Юрьевич

Отец ребёнка: Сапунов Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
26.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапунов Юрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапунов Юрий Михайлович

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