Сапунова Альбина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.2005
Отец ребёнка: Сапунов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапунов Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно