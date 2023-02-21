Калужинова Матрона Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Матрона Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Калужинова Татьяна

Отец ребёнка: Калужинов Петр Борисович

Рождение ребёнка
08.09.1872 ст.

Сын: Калужинов Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Калужинов Петр Борисович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно