Калужинова Матрона Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Калужинова Татьяна
Отец ребёнка: Калужинов Петр Борисович
Рождение ребёнка
08.09.1872 ст.
Отец ребёнка: Калужинов Петр Борисович
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно