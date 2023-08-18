Солодянкина Агафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Агафья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Солодянкин Назар Исаков

Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Анастасия Исакова

Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1796 ст.

Сын: Солодянкин Алексей Исаков

Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Солодянкин Андрей Исаков

Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Стефанида Исакова

Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Дарья Исакова

Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Матрона Исакова

Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Солодянкин Матвей Исаков

Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Исак Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812