Солодянкина Агафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Анастасия Исакова
Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев
Рождение ребёнка
08.10.1796 ст.
Сын: Солодянкин Алексей Исаков
Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Стефанида Исакова
Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Дарья Исакова
Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Матрона Исакова
Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Солодянкин Исак Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812