Науменко (Копчинская) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Копчинская) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Раиса Степановна