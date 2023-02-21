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Науменко (Копчинская) Оксана
Науменко (Копчинская) Оксана
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Тарасова) Раиса Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Раиса Степановна
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