Павличенко (Дубовик) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павличенко (Дубовик) Наталья Петровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1906

Муж: Долгий Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
10.08.1907

Сын: Долгий Лаврентий Никифорович

Отец ребёнка: Долгий Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
10.11.1909

Дочь: (Долгая) Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Долгий Никифор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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