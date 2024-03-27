Абубякирова (Юсипова) Ирек Сафиулловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Юсипов Сафи Юсипович
Рождение ребёнка
22.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абубякиров Осман Айнебдинович
с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
23.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абубякиров Осман Айнебдинович
д.Кочки-Пожарки Сергачского р-на
Смерть
Неизвестно