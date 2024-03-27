Абубякирова (Юсипова) Ирек Сафиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абубякирова (Юсипова) Ирек Сафиулловна

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсипов Сафи Юсипович

Мать: Юсипова Фатыма Саттаровна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абубякиров Осман Айнебдинович

с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
23.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абубякиров Осман Айнебдинович

д.Кочки-Пожарки Сергачского р-на
Смерть
Неизвестно
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